Maratona di Roma 2021: percorso e numeri della gara di domenica 19 settembre

È tutto pronto per la 26esima edizione della Acea Run Rome The Marathon, la maratona di Roma in programma domenica 19 settembre. Partenza fissata alle 6.45, in via dei Fori Imperiali, dopo un anno di assenza dall’ultima maratona a causa della pandemia. Il percorso prevede 42,195 chilometri che attraverseranno i punti più belli e famosi della Capitale: partenza e arrivo da Colosseo e Fori Imperiali, poi Piazza Venezia, scalinata del Campidoglio, Teatro Marcello, Bocca della Verità, Circo Massimo, Porta San Paolo, Piramide Cestia, Basilica di San Paolo, poi ancora San Pietro, Foro Italico, Piazza Augusto Imperatore, Via Pacis, Piazza Navona, Piazza del Popolo e Piazza di Spagna.

I maratoneti che si presenteranno al via saranno 7500, di cui 5300 italiani provenienti da tutte le regioni (1900 saranno i residenti in Lazio) e 2200 saranno invece i provenienti da oltre 60 nazioni. Tutti gli atleti dovranno essere in possesso della certificazione verde.

Il percorso

Si passa davanti a oltre 30 monumenti e siti storico culturali, unica maratona al mondo a vantare una simile ricchezza. Non solo i maratoneti godranno di un simile spettacolo, ma ovviamente anche i partecipanti della staffetta solidale Acea Run4Rome. Zone di cambio in viale Ostiense (km 7), viale Giulio Cesare (Km 20), Viale Maresciallo Pilsudski (km 30) e quindi 4 frazioni da 7,7km, 13,3km, 10,3km e l’ultima, gran finale, 11,595km

Le gare in programma

Oltre alla maratona, la Acea Run Rome The Marathon, per la quale si potevano iscrivere atleti di età uguale o superiore a 20 anni, in programma ci sarà anche la staffetta solidale, la Acea Run4Rome – Alba Edition Special Race, nella quale era possibile iscriversi a gruppi di quattro persone di età uguale o superiore a 18 anni. Per queste due competizioni servirà un certificato medico agonistico o un tesseramento federale. Prevista, inoltre, sabato 18 e domenica 19 settembre la Fun Race, ovvero la stracittadina di Roma, per la quale non servirà il certificato medico e non sono previste età minime per l’iscrizione. Si correrà per 5 chilometri, in totale autonomia e libertà rispetto alla scelta del luogo e dell’orario.

Le iscrizioni per la maratona e per la staffetta solidale sono state chiuse martedì, mentre oggi e domani sarà possibile iscriversi per la Fun Race esclusivamente presso l’Expo Village, allestito allo stadio Nando Martellini. L’Expo Village sarà anche il punto di riferimento per il ritiro pettorali e del pacco gara e saranno organizzate numerose attività sul palco centrale con musica e divertimento. L’accesso all’area sarà consentito a tutti, atleti e visitatori, sabato 18 e domenica 19 dalle 9 alle 20.

I numeri

Dei 7500 atleti previsti, i romani saranno 1700, mentre dei 2200 stranieri 300 saranno francesi, 266 inglesi, e 202 americani. Iscritti 5900 uomini, mentre le donne sono 1600. Puglia e Lombardia sono le regioni italiane con più affluenza, rispettivamente con 450 e 600 iscritti, e solo da Milano si presenteranno 209 atleti. Da sottolineare la presenza di ben 25 senatori, ovvero appassionati che hanno corso tutte le precedenti 25 edizioni e anche quest’anno si presenteranno al via. Il partecipante più giovane, invece, si chiama Edoardo, neo-ventenne di settembre, mentre il più anziano è Angelo Squadrone, di ben 92 anni. Oltre ai maratoneti, comunque, previsti 500 team composti da 4 persone l’uno per la staffetta solidale (Acea Run4Rome) con circa 2000 atleti iscritti, mentre per la Fun Race per ora sono circa 3000 gli scritti.

Corsetta anche per la Sindaca

Al momento del via percorreranno qualche chilometro di corsa anche la sindaca di Roma Virginia Raggi e l’assessore allo sport, turismo, politiche giovanili e grandi eventi, Veronica Tasciotti. Al loro fianco Angelo Diario, presidente Commissione sport di Roma, e l'ex campionessa azzurra, vincitrice della maratona di Roma e di New York del 1998, Franca Fiacconi.