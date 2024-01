Maratona di Roma 2024: ecco il nuovo percorso

Domenica 17 marzo 2024 tornerà per le strade della Capitale la 29esima edizione dell’Acea Run Rome The Marathon che offrirà ai suoi partecipanti un nuovo percorso per le strade della Città Eterna.

Gli oltre 16mila iscritti già record di partecipazione (si viaggia verso le 40mila presenze considerando anche la staffetta solidale e stracittadina Fun Run) parteciperanno ad una corsa con un percorso più scorrevole e tra i più veloci d’Italia. Le modifiche al tracciato consistono con l’eliminazione del falsopiano in salita del Lungotevere dell’Acqua Acetosa che costeggiava la Moschea (al km 28) e la partenza con i corridori che non andranno più dai Fori Imperiali verso Piazza Venezia causa lavori per la metropolitana.

Il nuovo percorso

La partenza fissata vicino al Colosseo, vedrà gli atleti partire guardando l’Anfiteatro Flavio e andare verso di esso circumnavigandolo per poi andare verso sud. Qui percorso standard in direzione della Piramide Cestia fino a via Valco di San Paolo tra via Ostiense e via Marconi e punto più a sud della corsa. Successivamente. Passaggio a Testaccio, Lungotevere Aventino, Lungotevere de’ Cenci e Lungotevere dei Tebaldi fino a via della Conciliazione. A questo punto svolta a destra verso Castel Sant’Angelo e poi corsa verso lo Stadio Olimpico per poi affrontare il ritorno. I maratoneti andranno verso Piazza del Popolo e le Chiese Gemelle e percorrere i 7 km delle meraviglie: via del Corso e via del Babuino. Dopo aver costeggiato il Circo Massimo ultimo chilometro con l’arrivo sui Fori Imperiali.

Su tutto il percorso saranno predisposti 16 punti di ristoro e 12 punti di spugnaggio.