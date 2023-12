Maratona di Roma 2024: già 11mila iscritti

Il 17 marzo 2024 nella Capitale si svolgerà l’Acea Run Rome The Marathon che a tre mesi dal via fa registrare già grandissimi numeri a livello di presenze.

Maratoneti da ogni parte del mondo sono pronti a correre per le strade della Capitale per l’appuntamento che promette di essere la più grande maratona di sempre mai corsa in Italia. Infatti per la maratona di Roma ad oggi gli iscritti sono 11mila (+2.700 rispetto alla scorsa edizione) e oltre 7mila stranieri (ad oggi 1500 i francesi, 1300 dalla Gran Bretagna, 700 dalla Germania con 700, oltre 500 statunitensi). 40mila il numero atteso totale di partecipanti fra maratona, la staffetta solidale Acea Run4Rome e la stracittadina Fun Run da 5km. Numeri importanti per Roma che si conferma grande palcoscenico di eventi sportivi, di running e non solo.

Per l’edizione 2024 l’hastag lanciato è #runforwater in quanto l’acqua sarà un elemento preponderante della maratona essendo elemento fondamentale per la vita e la maratona potrà contare sui 2.500 nasoni sparsi per Roma.

Queste le parole del sindaco Gualtieri: “Acea Run Rome The Marathon si conferma uno dei più importanti eventi internazionali di Roma. In questi anni l’amministrazione Comunale insieme agli organizzatori ha dato il massimo e i risultati partecipativi stanno arrivando. Le emozioni che i maratoneti provano nel correre a Roma sono straordinarie e irripetibili, il fascino della Frecce Tricolore del marzo 2023 passate sui maratoneti in partenza è stato qualcosa di unico. Roma cresce e il 17 marzo vivremo ancora una grande giornata di grande sport agonistico ma anche di benessere, inclusione, socialità e solidarietà. Oggi sono già 11mila gli iscritti, da oltre 100 nazioni del mondo arriveranno migliaia di persone felici di partecipare ad una grande festa, Roma è pronta ad accoglierli”.

"La Maratona della Capitale d'Italia è l'unica maratona in cui gli atleti corrono nella storia. Dal Circo Massimo al Colosseo passando per San Pietro, Castel Sant'Angelo, il Foro Italico, piazza del Popolo e piazza di Spagna. Una gara che si corre con le gambe ma anche con gli occhi e di cui siamo orgogliosi. Un grande evento sportivo che arricchisce l’offerta turistica cittadina. Un motivo per venire una volta ancora a Roma o pernottare un giorno in più. Ma anche una grande giornata di sport per la città, per migliaia di famiglie che correranno la gara non competitiva". Lo afferma Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport.