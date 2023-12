Al via gli allenamenti collettivi per la Maratona di Roma: ecco il programma

Alla Terrazza del Pincio circa duecento persone hanno partecipato al primo Get Ready, allenamenti collettivi gratuiti, in vista dell’Acea Run Rome The Marthon in programma il prossimo 17 marzo 2024.

Fra tre mesi gli amanti della corsa si daranno appuntamento nella Capitale sotto il Colosseo per la partenza dei 42,195 km della Maratona di Roma ma anche per la staffetta solidale e la Fun Run. Per arrivare in condizione alla corsa, gli appassionati hanno iniziato ad allenarsi con i Get Ready al seguito delle istruzioni del coach Caponeri.

L’allenamento ha previsto una corsa di 10 km con partenza dalla Terrazza del Pincio per attraversare l’Orologio ad Acqua di Villa Borghese e la Fontana del Mosè salvato dalle acque. Allenamenti singoli, ognuno col proprio ritmo ma anche ai gruppi di cammino Fit Walking per non lasciare nessuno indietro anche grazie al supporto dei pacer. All’allenamento ha presto parte anche Franca Fiacconi campionessa che ha vestito la maglia azzurra in tante maratone.

Per partecipare agli allenamenti basterà soltanto registrarsi sul sito ufficiale della maratona di Roma. Questi i prossimi appuntamento con i Get Ready che si svolgeranno a Ponte Milvio: