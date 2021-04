Manchester United-Roma dove vedere la partita in tv

La Roma di Fonseca si schiera col consueto 3-4-2-1. In difesa torna Smalling, mentre in attacco giocherà titolare Edin Dzeko

La Roma di Fonseca in 180 minuti si gioca l’intera stagione. Vincere contro il Manchester United significherebbe approdare alla finale di Europa League a Danzica. Questa sera la partita di andata all’Old Trafford di Manchester.

Le ultime su Manchester United-Roma

Fonseca ha pochi dubbi sulla formazione da schierare contro il Manchester. Il modulo scelto dal tecnico portoghese è il consueto 3-4-2-1. Recuperati Smalling e Spinazzola, entrambi titolai all’Old Trafford. A completare il reparto difensivo davanti a Pau Lopez, Cristante e Ibanez. Squalificato Mancini. Karsdorp giocherà sulla fascia destra. L’unico dubbio di formazione riguarda il centrocampo. Diawara al momento è favorito su Villar, per affiancare Veretout in mediana. In attacco torna titolare Dzeko, supportato da Pellegrini e l’ex Mkhitaryan.

Il Manchester United di Solskjaer giocherà col 4-2-3-1. A supporto di Cavani unica punta, ci saranno Bruno Fernandes, Rashford e Greenwood. Pogba a centrocampo.

Manchester United-Roma dove vederla in tv

Manchester United-Roma è in programma alle ore 21 all'Old Trafford di Manchester e sarà visibile in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport 252 e in chiaro su TV 8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now Tv e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Manchester United-Roma

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. ALLENATORE: Solskjaer.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. ALLENATORE: Fonseca.