Manchester United-Roma, le probabili formazioni. Ecco le scelte di Fonseca

Un solo dubbio di formazione per Fonseca in mezzo al campo. Edin Dzeko torna titolare, solo panchina per Kumbulla ed El Shaarawy. Stagione finita per Martial

Manca sempre meno alla partita più importante della stagione per la Roma, la semifinale di Europa League contro il Manchester United. Per Paulo Fonseca, sempre più in bilico e che in 180 minuti si gioca il suo futuro da allenatore giallorosso, soltanto un dubbio di formazione.

L’assenza importante

Il grande assente della partita sarà Gianluca Mancini. Il numero 23 della Roma, in diffida ha preso il cartellino giallo contro l’Ajax e salterà l’appuntamento dell’Old Trafford. Al suo posto giocherà l’ex, Smalling. Il centrale inglese è recuperato dall’infortunio e guiderà la difesa romanista supportato da Ibanez e Cristante. Siederà in panchina Kumbulla. In porta Pau Lopez.

L’unico dubbio di Fonseca

Sulle fasce posto sicuro per Karsdorp e Spinazzola (anche lui recuperato dopo l’infortunio che lo costrinse a saltare il ritorno con l’Ajax). Veretout in mezzo non si tocca. Al fianco del francese, il tecnico portoghese dovrà scegliere fra Diawara (favorito) e Villar. Questo è l’unico dubbio di Fonseca alla viglia della semifinale. Ballottaggio che sarà sciolto solo a ridosso del match.

In attacco giocano le certezze

La Roma va sull’usato sicuro in attacco. Nel tridente di Fonseca non ci saranno sorprese. Dopo aver riposato nella trasferta di Cagliari, Edin Dzeko ritroverà posto nell’undici iniziale al posto di Borja Mayoral. Per il bosniaco sarà un derby, visto i suoi trascorsi al Manchester City. Dietro al Cigno di Sarajevo agiranno Lorenzo Pellegrini e l’altro ex del match Mkhitaryan. Solo panchina per El Shaarawy.

Fuori un big nel Manchester United

Solskjaer ha perso Martial. Il tecnico norvegese del Manchester United dovrà infatti fare a meno dell’attaccante francese per tutto il finale di stagione. Martial si è infortunato con la Francia durante la sosta per le Nazionali. L’infortunio al ginocchio ha costretto l’ex Monaco a chiudere anticipatamente la stagione. Per la sfida contro i giallorossi è recuperato invece Rashford che si candida ad una maglia da titolare a supporto dell’ex Napoli, Cavani.

Probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. ALLENATORE: Solskjaer.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. ALLENATORE: Fonseca.