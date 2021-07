As Roma: presentata la nuova maglia New Balance per la stagione 2021/2022

Presentata la nuova maglia home dell'As Roma. La stagione 2021-2022 vedrà il debutto, si legge nella nota della AS Roma, della collaborazione tra il Club e New Balance, brand leader mondiale nello sport. Per l'occasione, la nuova divisa home si presenta in ricche tonalità di giallo e rosso. La parte frontale della maglia è arricchita da pin-stripe tono su tono. "È sempre emozionante quando viene svelato un nuovo kit- ha dichiarato il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini- soprattutto in questa stagione. Il nuovo design è stato apprezzato dalla squadra dal momento in cui l'abbiamo visto e siamo tutti impazienti di indossarlo".

Lo scollo a V è rosso, mentre i bordi delle maniche sono gialli. Internamente è posizionata un'etichetta sulla quale è presente la scritta 'La Lupa'. La divisa è completata da pantaloncini in tono con la maglia e da calzettoni rossi decorati da una fascia orizzontale bianca e gialla. Il kit del portiere si presenta in un classico nero con una grafica grigia. "New Balance- ha detto il direttore generale Kenny McCallum- ha voluto rispettare pienamente la tradizione dell'AS Roma con una silhouette classica e unica. L'abbinamento dei colori del Club è uno dei più iconici del calcio mondiale e il design ad hoc di quest'anno mira a celebrarlo".

New Balance ha applicato una tecnologia di progettazione all'avanguardia in tutte le maglie 2021-22 per garantire prestazioni superiori. Sviluppato utilizzando l'innovativa tecnologia NB Dry, per aiutare a mantenere i giocatori freschi e asciutti dal primo minuto al fischio finale. A partire da domani, prosegue la nota, sarà possibile pre-ordinare il nuovo kit presso gli AS Roma Store e on line su store.asroma.com.

Dal 23 luglio, giorno dell'inizio della vendita libera, le maglie saranno disponibili per il ritiro e per la spedizione. Inoltre, acquistando la nuova maglia presso gli store ufficiali del Club e online sarà possibile accedere a una sezione riservata di asroma.com con contenuti esclusivi dedicati alla storia delle divise giallorosse.