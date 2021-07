Luciano Spalletti contro Francesco Totti. L'allenatore punzecchia l'ex capitano della Roma

Dopo due anni di silenzi, Luciano Spalletti è tornato a parlare e ha lanciato una frecciatina all’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Che il rapporto fra il campione giallorosso e il tecnico toscano non fosse buono era evidente nel biennio di ritorno (da gennaio 2016 a maggio 2017) di Luciano Spalletti sulla panchina giallorossa. Ed in molti accusano l’allenatore di Certaldo di essere stato uno degli artefici dell’addio al calcio di Totti.

Spalletti e "Speravo de morì prima"

L’allenatore è stato uno dei protagonisti della fiction “Speravo de morì prima” la serie in sei episodi tratta dal libro “Un Capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, che parla dell'ultimo anno e mezzo di carriera dell'ex numero 10 giallorosso.

Nella serie la figura di Luciano Spalletti non emerge come positiva, anzi. Il rapporto Totti-Spalletti, che si va a deteriorare è il traino della fiction, che è stata oggetto di discussione durante la conferenza stampa di presentazione del tecnico al Napoli.

Il nuovo allenatore partenopeo, ha risposto così a chi chiedeva lui della serie: “Sono felice di avergli dato la possibilità di fare una fiction. Però posso assicurargli che aveva i contenuti per farla anche su di lui e farla venire bellissima. Mi dispiace che non abbia avuto grande successo e abbia ricevuto delle critiche. Se me lo avessero detto prima io un paio di scene per fargli fare il pieno ce l’avevo, eran facili bastava far vedere quelle e poi si completava quello che era l’audience”.

Continua dunque a distanza di anni il confronto, senza esclusioni di colpi, fra Francesco Totti e Luciano Spalletti.