La Supernova risponde alla Virtus e centra la terza vittoria di fila

Squadra in casa Supernova Fiumicino

Non c’è due senza tre, si dice sempre così in questi casi. Dopo Aquilano e Isernia, la Supernova Fiumicino si ripete anche contro la Carver Roma nel turno infrasettimanale del campionato di Serie

B Interregionale. Lo fa grazie a un ottimo lavoro difensivo che obbliga gli avversari, privi di qualche giocatore, a doversi accontentare di appena 58 punti.

LA PARTITA

Al Pala Supernova di Passoscuro, gara giocata a porte chiuse, i ragazzi di coach Bonora si impongono grazie al punteggio di 64-58. Una vittoria nata un passo alla volta, un quarto alla volta.



Questo perché l’equilibrio è il padrone assoluto. Praticamente sempre, dall’inizio alla fine. Anche dopo il 14’ quando gli 11 punti consecutivi firmati Diedhiou valgono il 29-22, così come dopo il 25’ quando il canestro di Grilli porta la Supernova sul +8 (43-35).

Un vantaggio che a ogni modo la squadra di coach Bonora, che per l’occasione ritrova Fanti, riesce a gestire fino alla fine, conquistando così un nuovo successo prezioso per la propria classifica.

COACH BONORA

Le dichiarazioni di coach Bonora a fine gara: “Partita strana, all’inizio sembrava che facessimo fatica in difesa ma poi invece abbiamo avuto problemi in attacco nonostante i buoni tiri presi in diverse circostanze. Dovevamo comunque controllare meglio il vantaggio, ma vincere anche gare punto a punto è importante”.

IL TABELLINO

SUPERNOVA FIUMICINO-CARVER ROMA 64-58 (15-14, 34-31, 49-43)



Supernova: Grilli 3, Agbara ne, Fanti 4, Diedhiou 11, Tebaldi 5, Martino 16, Moyer 13, Staffieri 2, Allodi 10, Marchetti ne. Coach Bonora



Carver: Di Bello 11, Monacelli, Stramandino, Ciancaglini, Benincasa