Il romanista Leonardo Spinazzola è stato inserito nella squadra di Euro 2020

Leonardo Spinazzola fa parte della squadra Uefa 2020.

Il calciatore della Roma è stato inserito nella top 11 del torneo grazie alle sue eccellenti prestazioni.

Europeo super per Spinazzola

Leonardo Spinazzola è stato assoluto protagonista con l’Italia ad Euro 2020.

L’esterno romanista ha totalizzato quattro presenze e messo a segno un assist nell’ottavo di finale contro l’Austria. Spinazzola è stato eletto per ben due volte Star of the Match Uefa, nella partita inaugurale contro la Turchia e poi contro l’Austria. Il suo Europeo si è però interrotto nella partita contro il Belgio. Infatti nel quarto di finale, l’esterno della Roma è stato costretto ad uscire per infortunio che lo ha costretto a saltare la semifinale contro la Spagna e la finale contro l’Inghilterra. Il problema, costringerà Spinazzola ai box per almeno sei mesi. Nonostante l’assenza nelle ultime due partite però le prestazioni di Spinazzola non sono passate inosservate, ed l’inserimento nella top 11 Uefa è il giusto riconoscimento per il super Europeo dell’esterno.

La top undici di Euro 2020

Sedici osservatori tecnici Uefa fra cui figura l’ex allenatore dello scudetto della Roma, Fabio Capello, hanno scelto la formazione del torneo.

Oltre al romanista Spinazzola nella top 11 figurano altri quattro italiani: Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci, Jorginho e Federico Chiesa.

Questa la top 11 dell’Europeo: Donnarumma (ITA); Walker (ENG), Maguire (ENG), Bonucci (ITA), Spinazzola (ITA); Jorginho (ITA), Pedri (SPA), Højbjerg (DAN); Chiesa (ITA), Lukaku (BEL), Sterling (ENG).