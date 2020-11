VIDEO | Lazio-Udinese 1-3: che tonfo per i ragazzi di Inzaghi. Gli highlights

Una Lazio stanca dopo le fatiche di Champions perde in casa all'Olimpico 3-1 contro l'Udinese. I friulani si impongono grazie ai gol al 18' di Arslan, al 48' di Pussetto e al 71' di Forestieri. Alla squadra di Inzaghi non basta il gol su rigore di Immobile al 74'. Con questa vittoria l'Udinese sale a 10 punti in classifica, mentre i biancocelesti restano fermi a 14.