L’Olimpico chiuso non scoraggia i tifosi della Lazio: a Ponte Milvio in raduno un migliaio d'ultras

Ponte Milvio si tinge di biancoceleste per la prima giornata di campionato. Allo Stadio Olimpico non c’è l’Atalanta, l’avversario che il calendario aveva designato per la partita d’esordio. Al suo posto, il pomeriggio offre solo l’amichevole contro il Benevento. Ma senza tifosi.

L'appuntamento a Ponte Milvio

I supporter della Lazio hanno trovato un altro modo di manifestare il proprio attaccamento alla maglia. Si sono dati appuntamento lontano dai marmi del Foro italico. Ed in mille hanno risposto all’appello che era stato lanciato, nei giorni precedenti, dagli Ultras Lazio.

Il volantino degli Ultras Lazio

“Una nuova stagione ci aspetta e la vogliamo vivere da protagonisti, non sugli spalti, perchè non ci piegheremo certo a misure restrittive, mascherine e distanziamenti sociali. Siamo ultras e non snatureremo il nostro modo di essere e di ragionare, ma a Ponte Milvio, zona nostra, sì. Sempre” si legge in un volantino degli Ultras Lazio.

Il tifo sotto la Torretta Valadier

Il pomeriggio di sabato 19 si è così trasformato, a partire delle ore 18, nella nuova sede della Curva Nord. Mentre gli uomini di mister Inzaghi si davano da fare per quello che a tutti gli effetti è stato l’ultimo test pre-campionato, i suoi tifosi si sono trasferiti, con cori e striscioni, all’ombra della Torretta Valadier. Perché, hanno fatto sapere “Fino a quando ci saranno i protocolli Covid - non entreremo ma faremo sempre sentire la nostra presenza”.