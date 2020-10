Sorteggi Champions, per la Lazio rischio girone di ferro: le possibili avversarie

La Lazio torna in Champions League. Oggi, giovedì 1 ottobre, avverrà infatti il sorteggio della fase a gironi della massima competizione europea. Sono 32 le squadre che hanno raggiunto la fase a gironi della nuova edizione.

Quattro le italiane presenti (Juventus, Inter, Lazio e Atalanta). Parteciperanno tutti i top club europei, come i campioni in carica del Bayern Monaco e altre corazzate come Real Madrid e Barcellona, Liverpool e Manchester City oltre al Psg finalista. Prima volta nella competizione per Rennes e Istanbul Basaksehir, oltre a Krasnodar e Midtjylland.

I possibili avversari della Lazio

Di certo la Lazio, che è in terza fascia, troverà nel suo girone, troverà almeno una avversaria forte. Se non due. I biancocelesti potrebbe avere un girore di ferro con Bayern Monaco, Real Madrid, Psg o Liverpool e una seconda come Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City o Chelsea.

La speranza dei tifosi è un'altra. La Lazio può infatt pescare anche Siviglia (che comunque ha vinto l'ultima Europa League), Zenit St Pietroburgo, Porto e una seconda come Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund e Ajax. Sicuramente una entualità migliore rispetto la prima.

L'Ajax ha voluto fare la propria predizione, pubblicandola poi su Twitter. Secondo gli olandesi, nel gruppo troveranno il Rennes, il Liverpool e la Lazio.

Il sorteggio della Champions League 2020/2021, come funziona

Il procedimento nella composizione dei raggruppamenti sarà il consueto: per ogni girone una squadra di Fascia 1 ovvero i detentori di Champions ed Europa League più i campioni delle sei nazioni con il ranking più alto. Le fasce dalla 2 alla 4 saranno determinate dalla classifica dei coefficienti delle società qualificate.

Nessun club potrà affrontare un'altra squadra della stessa fascia né della stessa federazione. Il sorteggio determinerà anche i gironi del percorso della Uefa Youth League.

FASCIA 1: Bayern Monaco, Siviglia, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Psg, Zenit St Pietroburgo, Porto.

FASCIA 2: Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax.

FASCIA 3: Dinamo Kiev, Salisburgo, Lipsia, Inter, Olympiacos, Lazio, Atalanta, Krasnodar

FASCIA 4: Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Midtjylland, Rennes, Ferencvaros

Le date della Champions League 2020/2021

La fase a gironi inizierà il 20 e 21 ottobre 2020, incontri che proseguiranno sette giorni più tardi con la seconda giornata mentre la settimana seguente andrà in scena la terza. Una pausa di tre settimane precede il ritorno in campo per la quarta giornata (24 e 25 novembre), turno seguito dalla quinta (1 e 2 dicembre) fino alla chiusura dei gironi con la sesta e ultima giornata (8 e 9 dicembre). Appuntamento al 2021 per la fase a eliminazione diretta. La finale della Champions League 2020/21 è fissata il 29 maggio 2021 allo stadio Atatürk di Istanbul.

Ecco tutte le date della prossima edizione:

FASE A GIRONI

1^ giornata: 20/10/2020–21/10/2020

2^ giornata: 27/10/2020–28/10/2020

3^ giornata: 3/11/2020–4/11/2020

4^ giornata: 24/11/2020–25/11/2020

5^ giornata: 1/12/2020–2/12/2020

6^ giornata: 8/12/2020–9/12/2020

SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE: 14/12/2020

SORTEGGIO QUARTI DI FINALE E SEMIFINALI: 19/03/2021

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA