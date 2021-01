Lazio Roma 3 - 0: video dei gol e delle azioni più importanti del derby

Tripudio biancoceleste nella stracittadina di Roma in piena pandemia. La Lazio si prende l'anomalo (e triste) derby senza pubblico, dominando in lungo e in largo la Roma. Netto il dominio della banda di Simone Inzaghi capace di imporsi psicologicamente, ancor prima che tatticamente e tecnicamente. Già, perché i giallorossi sono apparsi molli e incapaci di una qualsiasi organizzazione di gioco e mai in grado di reagire a nessuno dei tre gol della Lazio.

Uomo immagine del match è in negativo il difensore della Roma Ibanez, responsabile dei primi due gol e finito letteralmente asfaltato da Manuel Lazzari, esterno destro che, pur non segnando, ha indirizzato il match. Suoi gli assist per i gol di Immobile e Luis Alberto. Suo il dominio sulla fascia di competenza, dove Spinazzola è finito annichilito e Ibanez spazzato via. Ci hanno poi pensato Ciro Immobile e Luis Alberto a mostrare la propria classe con i gol decisivi che hanno indirizzato il match.

