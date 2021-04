Lazio, come Radu nessuno mai: superato Favalli, ora è capitan presenze

Radu: "Ricorderò per sempre questo giorno, ringrazio squadra e società per la sorpresa"

Con il gettone numero 402, suggellato contro lo Spezia, Stefan Radu ha sorpassato Giuseppe Favalli nella classifica dei calciatori con più presenze nella storia della Lazio. Oggi a Formello il 35enne romeno è stato festeggiato dal presidente Claudio Lotito e dallo stesso Favalli con una realizzazione dei gemelli Milano che riporta un'opera con una maglia celebrativa.

"Ricorderò per sempre questo giorno, ringrazio squadra e società per la sorpresa", ha dichiarato Radu a 'Lazio Style Channel'. Per poi aggiungere: "Adesso testa alle dieci finali che mancano alla fine del campionato".