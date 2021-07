Rivoluzione Lazio, prima maglia verde? Tra i tifosi è già rivolta

L'indiscrezione sulla nuova maglia della Lazio fa già discutere: sarà verde e non biancoceleste. "Inammissibile per la prima maglia, quella deve avere i colori della tradizione" - dicono i sostenitori sui social

La prima maglia della Lazio sarà verde e non biancoceleste. E’ questa l’indiscrezione che sta facendo discutere i tifosi della squadra capitolina. Le nuove maglie, quelle per la stagione 2021-2022, ancora non sono state ufficialmente presentate ma è bastata una voce per scatenare il dibattito. A cambiare colore infatti non la seconda o la terza maglia, negli ultimi anni sempre più stravaganti per molti club, ma quella ‘home’: la prima che così potrebbe abbandonare i colori della tradizione, il bianco e il celeste. Dalla Lazio e da Macron, sponsor tecnico, nessuna dichiarazione né smentita. Così i tifosi aspettano e discutono, più di qualcuno protesta per quella prima maglia che potrebbe diventare verde.

Lazio, prima maglia verde: i tifosi non ci stanno

“La maglia della Lazio non è verde” - scrive qualche tifoso sui social. “I colori della Lazio sono bianco e celeste, come i colori del cielo” - rincara la dose un altro che non ha gradito nemmeno la terza maglia verde fluo dell’anno scorso. “Vorrei sapere quante maglie verdi fluo hanno venduto quest'anno per proporre verde la maglia di casa, la prima deve avere i colori sociali. Per conoscenza, il bianco e il celeste” - la sentenza via twitter di Andrea.

Lazio in verde: omaggio alla maglia bandiera?

Un cambiamento cromatico rivoluzionario, ma non troppo. Il “verde” in questione potrebbe infatti essere quello della celebre “maglia bandiera”: la casacca con l'aquila stilizzata che venne utilizzata dalla Lazio negli anni '80 e riproposta, tra il plauso dei tifosi, nel 2015. La nuova maglia della Lazio sarà svelata a giorni, probabilmente prima della partenza della squadra per il ritiro estivo ad Auronzo di Cadore. Solo allora sapremo: la prima maglia della Lazio sarà davvero verde?