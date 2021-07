La Lazio festeggia i diciassette anni di presidenza di Claudio Lotito

Oggi Claudio Lotito festeggia i 17 anni di presidenza della Lazio.

Era il 19 luglio 2004 quando Claudio Lotito prese e salvò la squadra biancoceleste da un fallimento certo. Il club capitolino, in diciassette anni fra polemiche e incomprensioni sotto la gestione Lotito, è risalito dai bassifondi della classifica ed è tornato a lottare per titoli e le zone nobili della classifica. Proprio poco prima dello scoppio della pandemia per Covid, la Lazio si stava giocando le sue carte per vincere lo scudetto, poi sfumato.

I titoli della Lazio di Claudio Lotito

Durante la presidenza Lotito la Lazio ha conquistato ben sei titoli, equamente divisi fra Coppe Italia (2009, 2013, 2019) e Supercoppe Italiane (2009, 2017, 2019).

Fra questi però sicuramente il titolo più pesante, è la Coppa Italia del 2013, vinta nel derby contro la Roma per 1 a 0, grazie alla rete di Senad Lulic.

L'omaggio della Lazio

Sui social la Lazio ha pubblicato la foto del presidente biancoceleste che esulta dopo la vittoria della Supercoppa Italiana del 2019 vinta contro la Juventus di Sarri, adesso nuovo allenatore biancoceleste.

Questo il post del club su Facebook: "Il 19 luglio del 2004 Claudio Lotito diventava il Presidente della S.S. Lazio".