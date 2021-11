Il Commandos Monteverde Lazio compie 50 anni: è tra i gruppi ultras più longevi nella storia del tifo organizzato

Il Commandos Monteverde Lazio compie 50 anni. “Ne è passato di tempo da quel Lazio Palermo del 1971” - scrive il CML ricordando quella domenica del 14 novembre di cinquant’anni fa in cui nacque lo storico gruppo ultras della tifoseria biancoceleste. E' tra i più longevi nella storia del tifo organizzato.

Lazio, il CML compie cinquant'anni

Nato nello storico feudo laziale di Monteverde il CML, che agli inizi occupava il muretto lato Tribuna Monte Mario in Curva Sud, da oltre quarant’anni è la presenza costante, accesa e colorata al gate 49 della Nord. Sempre in alto a destra, sulla vetrata più laterale. E’ li che ogni domenica splende il sole del CML ‘74, anno che ricorda non la nascita del gruppo ma la vittoria del primo scudetto della Lazio.

Il Commandos Monteverde Lazio "stile primissima maniera"

Una congrega, il Commandos Monteverde Lazio, che ha radici profonde nel tempo, pioniere del tifo organizzato: nel 1971 il CML, così scrive Maurizio Martucci nel suo libro Nobiltà Ultras che racconta un secolo di storia della tifoseria biancoceleste, si propose come nuovo gruppo di giovani sostenitori inquadrati per produrre sostegno, in modo totalmente diverso dalla concezione allora dominante. “Uno stile primissima maniera” che ancora oggi, a mezzo secolo di distanza, ancora esiste e affascina tanto da essere diventato un modello.

Lazio: CML '74, il sole che non tramonta mai

CML “il sole che non tramonta mai” - così si definiscono a Monteverde. La festa per i cinquant’anni di storia del Commandos Monteverde Lazio il prossimo 14 novembre al Rashomon Club: “Un’occasione per rivivere insieme i 50 anni del gruppo e per ringraziare ancora una volta - scrive il CML sul comunicato - tutti i Laziali che hanno contribuito a farci raggiungere questo storico traguardo”.