Il Lazio Club New York nuovamente distrutto dalle fiamme. La disperazione dei fondatori: "Basta"

Il Lazio Club New York distrutto dalle fiamme, ancora una volta. Un devastante incendio, scoppiato poco prima delle 5 del mattino, ha investito l’edificio dell’East Village dove sorge ‘Via della Pace’: il ristorante italiano sede del club dei tifosi biancocelesti della Grande Mela. Un vero e proprio punto di riferimento per i laziali residenti a New York, li in vacanza o semplicemente di passaggio.

Incendio al Lazio Club New York: alba di fuoco per Via della Pace

“E’ riandato a fuoco via della Pace” - è Giovanni Bartocci, uno dei fondatori del Lazio Club NY, a diffondere la notizia via social. Nelle storie Instagram tutta la disperazione per l’accaduto: “Non so quello che è successo. E’ un anno difficile per tutti, ci sono persone che hanno perso molto di più: ma non ce la faccio più. Sono stanco”. E’ visibilmente provato il giovane che ha portato i colori della Lazio a Manhattan.

Ancora fiamme al Lazio Club New York: la disperazione dei fondatori

Per via della Pace e il Lazio Club New York è il secondo rogo in meno di un anno. Era infatti il febbraio scorso quando le fiamme distrussero completamente il locale che proprio a breve avebbe dovuto riaprire i battenti. Una eco di lazialità, quella del Lazio Club New York, molto forte a Roma. Centinaia i messaggi di solidarietà, gli attestati di stima per chi ha tinto di biancoceleste parte di New York. E’ così anche oggi.

Nell’incendio che ha coinvolto il Lazio Club New York, prendendo anche il tetto di una chiesa in stile neogotico del XIX secolo, non ci sarebbero fortunatamente feriti. Via della Pace, anche questa volta, dovrà provare a risorgere dalle sue ceneri.