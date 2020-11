Lazio notte da Champions, Immobile è super. Si qualifica agli ottavi se...

La Lazio vede gli ottavi di finale di Champions League grazie alla vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo: finisce 3-1 all'Olimpico. Grande protagonista della serata Ciro Immobile con una doppietta.

Sconfitto il Covid-19 e messe alle spalle tutte le polemiche annesse, il bomber è tornato a far quello che sa far meglio, segnare. La Scarpa d'oro dopo aver zittito tutti a Crotone ha affossato lo Zenit, eliminandolo dalla Champions. Manna dal cielo per la Lazio che ha ipotecato la qualificazione agli ottavi di finali.

Sono quattro i punti di vantaggi sul Brugge, sconfitto a Dortmund, a due giornate dal termine del girone. Se nel prossimo turno la Lazio (impegnata a Dortmund) non perdesse punti rispetto ai belgi (che ospiteranno lo Zenit) festeggerebbe la qualificazione agli ottavi con una giornata d'anticipo.

Grande cammino per i ragazzi di Inzaghi. In ogni caso è già certo che la Lazio giocherà in Europa a febbraio, visto che almeno il terzo (quello dell'Europa League) posto è sicuro