Sorteggi Champions, Lazio in terza fascia: ecco le possibili avversarie in Champions

Con la conclusione dei diversi campionati europei il quadro delle fasce verso il sorteggio dei gironi per la Champions League 2020/21 si sta formando. Se la prima fascia è già delineata, dalla seconda in poi rimangono da completare ancora diverse caselle a seconda di come andranno preliminari e playoff.

Se Juventus (in prima), Lazio e Inter (in terza) sono già sicure del loro 'pot', per l'Atalanta il discorso è diverso. La Dea provvisoriamente è in quarta fascia ma se una tra tra Salisburgo, Olympiacos e Celtic venisse eliminata salirebbe in terza. La Lazio, potrebbe pescare una tra Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco, Juventus, Psg, Zenit, Porto e Siviglia, e una tra Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund, Shakhtar, Chelsea, Benfica o Ajax.

LE POSIZIONI CERTE

Fascia 1: Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco, Juventus, Psg, Zenit, Porto, Siviglia

Fascia 2: Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund, Shakhtar, Chelsea, Benfica/Ajax

Fascia 3: Benfica/Ajax, Lipsia, Lazio, Inter

Fascia 4: Istanbul Basaksehir, Rennes