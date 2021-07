Calcio a 8: la Lazio vince la Coppa Italia, Totti sbaglia il rigore decisivo

Non sarà calcio, quello di Serie A, ma il sapore del derby c'è stato e come. La Lazio di Christian Ledesma, ex capitano del club del presidente Claudio Lotito, ha vinto la coppa Italia di Calcio a 8 battendo la Totti Sporting Club, con l'ex capitano giallorosso in campo per tutto il match e che dal dischetto ha anche fallito un rigore risultato poi decisivo.

La Lazio ha trionfato ai rigori dopo il 2-2 nei minuti regolamentari. Festeggiamenti doppi per i tifosi laziali che durante il match non hanno mai smesso di far sentire il sostegno alla loro squadra.

"C’è gioia vera sui volti stremati dei presidenti Andrea Maria Liguori e Gianluca Buttaroni a fine partita, c’è amore, sofferenza e passione per questi colori e questo progetto. Inoltre, se si volesse descrivere cos’è la Lazio calcio a 8 con una sola immagine, basterebbe soffermarsi pochi istanti sull’abbraccio tra i due Presidenti ed il Direttore Sportivo Mario Pagano, un padre e una colonna fondamentale per ogni singolo membro di questo gruppo straordinario", si legge sul sito della Lazio a 8. "Un triplete pazzesco. Gli scienziati lo chiamano ordine naturale delle cose perché le vette appartengono alle aquile", termina così il messaggio condiviso sui social.