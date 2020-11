La Lazio spicca il volo, ecco l'aereo biancoceleste: "Per volare in alto con il nostro simbolo e i nostri colori"

“Al cielo, all'aquila che ne è regina, guardavano i Fondatori quando scelsero il nostro simbolo il 9 gennaio 1900”. Così la Lazio ha presentato il suo aereo.

La Lazio mette le ali: ecco l'aereo biancoceleste

Nell’anno del 120esimo dalla fondazione la Lazio spicca il volo e solca i cieli con l’effige dell’aquila: il nuovo aereo sarà il vettore ufficiale della società sportiva e la accompagnerà "in Italia, in Europa e nel mondo" - come recita uno dei cori da stadio dei biancocelesti.

L'aereo della Lazio nel 120esimo della fondazione

Fusoliera con i colori sociali, il bianco e l’azzurro; la scritta ‘1900’, anno della nascita, sui motori; in coda campeggia invece l’aquila stilizzata anni ‘80, quella della maglia bandiera. L’aereo della Lazio fa già impazzire i tifosi.

Si tratta di un Boeing 737 Classic, serie 300, della compagnia aerea bulgara Tayaran Jet: farà rotte di linea oltre ad accompagnare i biancocelesti in trasferta.

“È il sigillo ad una ricorrenza che abbiamo festeggiato con il ritorno nell’Europa che conta e che ci spetta" – ha dichiarato il Presidente Claudio Lotito alla presentazione di questo nuovo vettore -"Benché diversi eventi siano stati rinviati o annullati nel rispetto delle misure di contenimento del virus, la Lazio non ha voluto mancare l’appuntamento con la storia. Per volare più in alto, nei cieli d’Italia, d’Europa e del mondo, con il nostro simbolo e i nostri colori, memori dell’ispirazione dei Fondatori”.