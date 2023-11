La settimana del tennis a Roma: Nessuna vittoria per il TC Parioli nell'andata dei playoff

Si è conclusa l'andata dei playoff e playout di Serie A1 maschile e femminile per i campionati nazionali di tennis. A partecipare ci sono state le due squadre del TC Parioli, impegnate entrambe nell'andata dei playout.

Gli uomini perdono, le donne pareggiano

Era quasi riuscita la rimonta al TC Parioli nei playout di Serie A1 maschile. Dopo le sconfitte iniziali di Vulpitta e Moroni i romani erano andati sotto 0-2 contro lo Junior Tennis Perugia, ma hanno recuperato con la vittoria di Masera al terzo e quella di Zekic sull'ex top 150 Francesco Passaro. Decisivi i doppi, in cui Bessire e Massera possono mangiarsi le mani per aver perso il terzo set al super tie-break. È andata meglio alle donne, che pareggiano la sfida con il TC Italia Forte dei Marmi, anche loro con qualche rimpianto legato al doppio. Con i due punti portati nei singolari da Gandolfi e Lukas le romane hanno mancato la vittoria al super tie-break del terzo set del doppio decisivo. Per loro il ritorno sarà il 2 dicembre, mentre per gli uomini il 3.

I risultati

PLAYOUT SERIE A1 MASCHILE

TC Parioli Roma - Junior Tennis Perugia 2-4 (ritorno 3 dicembre)

Tomas Gerini (J) b. Gabriele Vulpitta (P) 1-2 rit.

Gian Marco Moroni (J) b. Pietro Rondoni (P) 63 63

Teo Masera (P) b. Gilberto Casucci (J) 62 46 64

Miljan Zekic (P) b. Francesco Passaro (J) 75 75

Skander Mansouri/FrancescoPassaro (J) b. Francesco Bessire/Teo Masera (P) 75 46 10-7

Gilberto Casucci/Gian Marco Moroni (J) b. Pietro Rondoni/Miljan Zekic (P) 63 64

PLAYOUT SERIE A1 FEMMINILE

TC Parioli - TC Italia Forte dei Marmi 2-2 (ritorno 2 dicembre)

Tena Lukas (P) b. Anastasia Bertacchi (I) 60 60

Melania Delai (I) b. Martina Di Giuseppe (P) 63 61

Francesca Gandolfi (P) b. Claudia Giovine (I) 61 63

Anastasia Bertacchi/Melania Delai (I) b. Tena Lukas/Francesca Gandolfi (P) 75 36 10-6