La settimana del tennis a Roma: La Ferratella cede ai piemontesi del Ronchiverdi, nessuna vittoria per il TC Parioli

Domenica si sono giocate la quinta giornata di Serie A1 maschile e femminile di tennis e la sesta di Serie A2 maschile. Tanti i circoli romani impegnati, dal TC Parioli nel maschile e nel femminile all'EUR Sporting Club in A2 Maschile.

Serie A1: il Parioli ringrazia i doppi

Nonostante la situazione di classifica deficitaria il Parioli prova a tenere la barra dritta nel girone 2 di Serie A1 maschile. La squadra romana ha pareggiato con il TC Pistoia con più di qualche rammarico. I romani infatti erano sul 3-1, complici le vittorie di Flavio Cobolli e Pietro Rondoni in singolare, subendo però la rimonta dei toscani che hanno vinto entrambi i doppi. Non va meglio nel femminile, con il Parioli che raccoglie un solo punto al cospetto del Tennis Beinasco grazie alla vittoria di Beatrice Lombardo contro Giulia Pairone.

Serie A2: l'EUR riposa, continua la crisi del Ferratella

In una domenica di riposo per l'EUR Sporting dominatore del suo girone ha giocato il Ferratella per le squadre laziali. Il risultato non è stato dei migliori, con i piemontesi del Ronchiverdi che hanno vinto facilmente per 5-1. A portare il punto per i romani è stato Mattia Vergoni, e in doppio ci sono andati vicini ma alla fine a prevalere è stata la coppia Anselmi/Dario al super tie-break, con Filippo Anselmi vincitore anche del suo singolare contro Amerigo Ambrosi.

I risultati

SERIE A1 MASCHILE

TC Parioli Roma - TC Pistoia 3-3

Pietro Rondoni (R) b. Lorenzo Vatteroni (P) 6-3 6-0

Filip Horansky (P) b. Milian Zekic (R) 6-3 6-0

Teo Rainer Masera (R) b. Adelchi Virgili (P) 6-3 6-4

Flavio Cobolli (R) b. Leonardo Rossi (P) 6-2 6-4

Horansky/Trevisan (P) b. Cobolli Rondoni (R) 6-7 6-3 10/5

Vatteroni/Rossi (P) b. Masera/Bessire (R) 6-3 6-4

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PAREGGIATE PERSE MATCH V MATCH P CT Vela Messina 13 5 4 1 0 22 8 SC Selva Alta 8 5 2 2 1 15 14 TC Pistoia 4 5 1 1 3 12 18 TC Parioli 2 5 0 2 3 11 19

SERIE A1 FEMMINILE

TC Parioli - Tennis Beinasco (Torino) 1-3

Federica Di Sarra (B) b. Martina Di Giuseppe (P) 6-2 6-3

Irina Maria Bara (B) b. Tena Lukas (P) 2-6 7-5 6-4

Beatrice Lombardo (P) b. Giulia Pairone (B) 6-3 7-5

Di Sarra/Rossi (B) b. Lombardo/Gandolfi (P) 6-3 4-6 10/6