La settimana del tennis a Roma: Il TC Parioli si salva all'ultima partita

Si sono concluse le due sfide di playout nel weekend per quanto riguarda la Serie A1 maschile e femminile.

Destini alterni per il TC Parioli

Un weekend dolceamaro per quanto riguarda il TC Parioli, che al maschile riesce ad evitare la retrocessione solo al doppio decisivo nella sfida di playout contro il Junior Tennis Perugia. Decisiva la vittoria nel settimo match da parte del doppio Cobolli/Zekic, vincitori al tie-break del terzo set con un 10-7 ai danni di Passaro e Mansouri che spedisce gli umbri in Serie A2. Destino diverso invece per la squadra femminile, che dopo il 2-2 dell'andata cede 3-1 al ritorno, complice la vittoria di Bertacchi e Delai per 63 64 contro Lombardo e Minella.

I tabellini

SERIE A1 MASCHILE

Junior Tennis Perugia - TC Parioli Roma 2-5 (andata: 4-2)

Miijan Zekic (Parioli) b Skander Mansouri (Perugia) 61 61

Pietro Rondoni (Parioli) b. Gian Marco Moroni (Perugia) 67(1) 75 63

Flavio Cobolli (Parioli) b. Francesco Passaro (Perugia) 46 61 62

Rainer Masera (Parioli) b. Gilberto Casucci (Perugia) 61 64

Passaro/Casucci (Perugia) b. Rondoni/Masera (Parioli) 76(5) 64

Mansouri/Moroni (Perugia) b. Zekic/Cobolli (Parioli) 75 76(4)

Zekic/Cobolli (Parioli) b. Passaro/Mansouri (Perugia) 26 75 10-7

SERIE A1 FEMMINILE

TC Italia Forte dei Marmi - TC Parioli 3-1 (andata: 2-2)

Melania Delai (TC Italia) b Beatrice Lombardo (TC Parioli) 60 62

Anastasia Bertacchi (TC Italia) b Mandy Minella (TC Parioli) 63 57 62

Nastassia Burnett (TC Parioli) b Isabella Maria Serban (TC Italia) 64 64

A.Bertacchi/M.Delai (TC Italia) v. B.Lombardo/M.Minella (TC Parioli) 63 64