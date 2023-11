La settimana del tennis a Roma: il Parioli saluta con una vittoria, l'EUR Sporting si prende i playoff

Domenica si sono giocate la sesta giornata di Serie A1 maschile e femminile di tennis e la settima di Serie A2 maschile. Tanti i circoli romani impegnati, dal TC Parioli nel maschile e nel femminile all'EUR Sporting Club in A2 Maschile.

La Serie A1

Il Parioli chiude la sua stagione tennistica in modo dolceamaro. Dolce nella Serie A1 maschile, con i ragazzi che hanno conquistato una buona vittoria con la capolista TC Vela Messina grazie alle ottime prestazioni di Rondoni e Masera, vincitori sia in singolare che in doppio. Perde in maniera netta invece il TC Parioli femminile, battuto dal Verona Falconeri senza nemmeno aggiudicarsi un set in quattro incontri.

La Serie A2

Si chiude con un 3-3 la campagna trionfale dell'EUR Sporting Club, che già sicuro dei playoff ha fatto ruotare la sua squadra per l'ultima sfida con il TC Piazzano-Ebano. Decisiva la grande giornata di Leti Messina, vincitore sia in singolare che in doppio con i due punti che hanno permesso all'EUR di chiudere il girone imbattuto. Ennesima sconfitta invece per la Ferratella, che raccoglie un 2-4 contro il Tennis Genova grazie al doppio Ricci/Vergoni e a Luca Sermoneta, sancendo la retrocessione già praticamente certa.

Risultati e classifiche

SERIE A1 MASCHILE:

CT Vela Messina - TC Parioli Roma 2-4

Rainer teo Masera (P) b. Federico Gargano (V) 6-1 6-1

Pietro Rondoni (P) b. Fabio Varsalona (V) 6-3 6-2

Giorgio Tabacco (V) b. Gabriele Vulpitta (P) 3-0 ritiro

Francesco Bessire (P) b. Enrico Egitto (V) 6-3 3-6 7-5

Rondoni/Masera (P) b. Tabacco/Tabacco (V) 2-6 7-6 10/8

Varsalona/Egitto (V) b. Non presentato (P) squalifica

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PAREGGIATE PERSE MATCH V MATCH P CT Vela Messina 13 6 4 1 1 24 12 SC Selva Alta 8 6 2 2 2 17 18 TC Pistoia 7 6 2 1 3 16 20 TC Parioli 5 6 1 2 3 15 21

SERIE A1 FEMMINILE:

TC Parioli - AT Verona Falconeri 0-4

Lesley Kerkhove (V) b. Beatrice Lombardo (P) 6-1 6-1

Angelica Moratelli (V) b. Galatea Ferro (P) 6-1 6-1

Angelica raggi (V) b. Natassia Burnett (P) 6-1 6-1

Moratelli/Kerkhove (V) b. Gandolfi/Lombardo 7-5 6-4