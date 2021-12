La Rustica RDP, le parole di Colasanti "Sono contento dello spazio che sto avendo"

La vittoria con il Cantalice dà morale al La Rustica, che nelle parole del giovane centrocampista classe 2003 Matteo Colasanti prova ad analizzare il momento della squadra. “Una bella vittoria che ci darà indubbiamente la spinta per guardare avanti con maggiore ottimismo. Non era un bel momento per noi a livello di risultati, venivamo da una serie di buone prestazioni con cui però avevamo racimolato pochi punti. Un gol nel primo tempo di Sebastianelli e uno nel secondo di Piccirilli, ovvero i nostri due attaccanti, ci hanno consegnato tre punti meritati. Tolti 10 o 15 minuti del primo tempo in cui gli ospiti hanno spinto di più, siamo sempre stati in controllo e dal momento del gol del vantaggio abbiamo preso sicurezza e gestito bene la sfida”.

Il giovane centrocampista spiega i motivi che lo hanno portato al club capitolino. “Questo è il secondo anno di prima squadra per il sottoscritto visto che l’anno scorso ero in prestito al Centro Sportivo Primavera dal Racing Aprilia. Sono arrivato alla fine preparazione perché volevo rimanere in Eccellenza, una categoria che magari nel tempo è un po’ peggiorata, ma rimane comunque una gran finestra per un ragazzo della mia età. Il direttore generale Coccimiglio mi ha cercato e da quando sono arrivato qui mi sono trovato subito benissimo con compagni, staff tecnico e dirigenza. Sono stato sempre convocato pur avendo poco spazio all’inizio, poi ho fatto l’esordio da titolare con la Vigor Perconti. Mister Iardino mi ha dato sempre fiducia anche in un periodo in cui ho giocato poco e nelle ultime due gare sono tornato titolare. Sono contento dello spazio che sto avendo”.