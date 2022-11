La Lazio vince il derby: lo sfottò di Di Battista alla Roma

La vittoria della Lazio nel derby con la Roma ha scatenato i tifosi biancocelesti che, grazie allo 0-1 firmato da Felipe Anderson, si sono scrollati dalle spalle una settimana infernale: iniziata con la sconfitta contro la Salernitana e proseguita il giovedì seguente con quella contro il Feyenoord che ha decretato la retrocessione della squadra di Maurizio Sarri dall’Europa League alla Conference. Ma il derby a Roma è derby, una cosa a sè. Così la vittoria della Lazio ha riacceso l’entusiasmo e ricaricato i tifosi che hanno fatto festa sugli spalti, all’uscita dallo stadio e sui social.

La Lazio vince il derby: Di Battista scatenato sui social

Nella valanga di esultanze online anche quella di Alessandro Di Battista, ex deputato del M5s e noto sostenitore della Lazio più volte avvistato in Curva Nord. Questa volta l’attivista politico ha guardato la partita da casa, con i figli Andrea e Filippo. E’ con loro che al triplice fischio ha voluto festeggiare la vittoria: prima la storia Instagram con tanto di inno “Vola Lazio vola”, poi il post per celebrare il trionfo nella stracittadina lanciando pure una frecciatina ai giallorossi.

Derby, lo sfottò di Di Battista alla Roma

“Battere i campioni d’Europa è ancora più bello”, ha scritto Di Battista. Il riferimento è alla vittoria della Roma nella scorsa Conference League dopo la quale, nonostante sia la terza competizione europea per prestigio dopo la Champions League e l'Europa League, la città è stata tappezzata di adesivi giallorossi con scritto “Campioni d’Europa”. Titolo che in realtà spetterebbe a chi vince la Champions League. E poi ancora, sempre Di Battista, l’hashtag: “Ibanez uno di noi”, a sottolineare l’errore (il secondo in un derby) del difensore giallorosso che su pressing dell’ex Pedro ha favorito il gol del vantaggio e della vittoria alla Lazio.