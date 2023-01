La Lazio compie 123 anni: la festa dei tifosi a piazza della Libertà

Il deludente pareggio casalingo con l’Empoli e la pioggia battente non hanno fermato la festa. La S.S. Lazio compie 123 anni. Numerosi i tifosi biancocelesti che si sono ritrovati nella tarda serata di ieri in piazza della Libertà, quella dove il 9 gennaio del 1900 i nove tradizionali fondatori guidati da Luigi Bigiarelli, seduti su una panchina, decisero di fondare la Società Podistica Lazio e ne scelsero il nome ed i colori sociali.

I festeggiamenti per i 123 anni della Lazio

I sostenitori della Lazio sono arrivati in piazza alla spicciolata: dalle 22 circa sventolio di bandiere, cori e fumogeni per festeggiare “la prima squadra della Capitale”. Allo scoccare della mezzanotte fuochi d’artificio e giochi pirotecnici hanno illuminato il cuore di Roma, ponte Regina Margherita è stato investito da folla e bagliore. Il boato dei petardi è risuonato anche a chilometri di distanza, per esempio a quartiere Trieste.

La Lazio tramite i propri canali social ha celebrato il 123esimo dalla fondazione con una grafica, un pallone su una panchina (quella di piazza della Libertà), e la semplice scritta: Roma, 9 gennaio 1900. Società Sportiva Lazio, la didascalia. Alla festa in piazza dei tifosi sono susseguiti gli auguri di calciatori, tra i primi Ciro Immobile, e sostenitori noti. Una festa, quella della Lazio, con un ricco programma di eventi. Dopo il “Capodanno biancoceleste” di piazza della Libertà, numerosi gli appuntamenti tra solidarietà e iniziative culturali.