L’Asd Grottaferrata calcio a 5 “sposa” la Nike

Grottaferrata (Rm) – L’Asd Grottaferrata calcio a 5 sta facendo davvero le cose in grande. Non solo a livello tecnico, visti i nomi dei primi acquisti ufficializzati dal club castellano, ma anche a livello strutturale e organizzativo. In questo ambito rientra l’annuncio dato ieri dal sodalizio del presidente Manuel Masi nella sede societaria di via del Boschetto 51: “Abbiamo stipulato un accordo biennale di collaborazione con la Nike, un fatto storico – dice il massimo dirigente con evidente orgoglio – Oltre alla fornitura di abbigliamento sportivo per la squadra, avremo la possibilità di gestire il merchandising sul territorio sia online che nella nostra sede e questo è motivo di grande orgoglio”. Felice per l’importante accordo anche il direttore generale Alessio Passerini: “Devo ringraziare Walter Antonini che ha fatto da tramite tra la nostra società e la Nike e ha permesso la positiva conclusione della trattativa. Un ulteriore motivo di crescita per l’Asd Grottaferrata calcio a 5 che si lega ad un marchio prestigioso come quello della multinazionale americana”. Presente per un saluto anche il sindaco di Grottaferrata Luciano Andreotti: “Ho voluto presenziare a questo evento per fare i complimenti al club del presidente Masi che sta crescendo in maniera notevole. Sono una società giovane e con tanto entusiasmo, hanno molta voglia di fare e cercano di rappresentare al meglio il nome della città, quindi dal sottoscritto troveranno sempre porte aperte. Non ho mai seguito il calcio a 5, ma accetterò con molto piacere il loro invito per la prima partita di campionato”. A livello istituzionale è spiccata ance l’entusiastica presenza della presidentessa del Consiglio comunale, l’avvocato Francesca Maria Passini: “Come rappresentante del Comune di Grottaferrata sono felice di vedere crescere rapidamente questa nuova realtà sportiva. Nel nostro paese un club di calcio a 5 è praticamente un inedito e anche nel territorio non ci sono tanti altri esempi. Inoltre l’Asd Grottaferrata calcio a 5 si sta muovendo con passi importanti ed ambiziosi, come dimostrano l’acquisto di una sede e anche quello di un pullman societario per affrontare le trasferte. Auguro a questa nuova realtà di portare il nome della nostra città sempre più in alto”.