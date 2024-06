L'All Round Sport Tennis di Roma accoglie Mattia Pescosolido e papà Stefano "L'effetto Sinner sta travolgendo i giovani"

Proseguono le gare al Tennis Europe All Round Sport & Wellness. Nel day 4 dell’evento internazionale under 16 maschile e femminile “Category 2” si sono conclusi i primi turni del tabellone femminile e anche le teste di serie del tabellone maschile hanno fatto il loro esordio. Alla sua prima partecipazione nel torneo che si disputa sui campi dell’All Round Sport & Wellness di Roma, in programma quest’anno fino al 29 giugno, Mattia Pescosolido non ha tradito le aspettative. Figlio e allievo dell’ex numero 42 del mondo Stefano, la quinta testa di serie ha superato al debutto Matteo Brianza con il punteggio di 6-3 6-4. Grande prova della lettone, prima forza del seeding femminile, Vladislava Lescinska che si è imposta per 6-3 6-1 su Emma Sereni. Avanti la classe 2011 in forza al Tennis Club Parioli, Altea Cieno, che dopo un gran primo set ha beneficiato del ritiro dell’avversaria Ginevra Batti sul risultato di 6-4 4-1.

Stefano Pescosolido: “Un’emozione tornare qui” – Oggi commentatore per Sky Sport, all’All Round Sport & Wellness è arrivato anche l’ex numero 42 ATP Stefano Pescosolido. “La prima partita di un torneo è sempre un po’ problematica – le parole di Stefano al termine del match vinto dal figlio Mattia, che si allena allo Sporting Milano 3, per 6-3 6-4 su Matteo Brianza –. Ha giocato contro un compagno di allenamenti, si conoscono bene e non è mai facile preparare questo tipo di match. Il livello del torneo è alto, tutte le partite nascondono delle insidie però Mattia sta giocando bene, è in fiducia e quest’inizio è sicuramente promettente”. Dopo aver vissuto a Roma per tanto tempo, da dieci anni Pescosolido si è trasferito a Milano. Non nasconde però l’emozione di tornare nella capitale e all’All Round, che conosce molto bene: “Avendo abitato a Roma a lungo, conosco bene questo circolo e qualche volta sono anche venuto a giocarci. Sono contento di essere tornato e che anche Mattia, che è nato a Roma, abbia la possibilità di giocare qui un torneo così importante. Ci tengo a fare i complimenti a Marco Dominici e a tutto lo staff per l’organizzazione”. E sul momento d’oro del tennis italiano, Stefano non ha dubbi: “Partendo ovviamente da Sinner e anche Paolini nel femminile, i nostri campioni sono uno stimolo per tutti questi ragazzi, che puntano a raggiungere i vertici del tennis mondiale. I giovani li vedono come giocatori da imitare. Tolto Jannik, che è un livello sicuramente superiore a tutti quanti, ci sono tanti esempi da seguire come Cobolli, Darderi, Gigante, che per le stelle del futuro sono un grande stimolo”.

Lescinska non sbaglia all’esordio – Inizia come meglio non avrebbe potuto l’avventura al Tennis Europe All Round Sport & Wellness della lettone, testa di serie numero 1 del tabellone femminile, Vladislava Lescinska, che all’esordio ha superato Emma Sereni con il punteggio di 6-3 6-1. Al prossimo turno affronterà Viola Cossari, che al primo turno ha invece avuto la meglio della qualificata Bianca Francesconi per 6-3 6-1. Dopo un primo set giocato ad alto livello è arrivato il ritiro dell’avversaria Ginevra Batti sul 6-4 4-1 a permetterle di staccare il pass per il secondo turno, ma sorprende la prestazione messa in mostra dell’atleta classe 2011 del Tennis Club Parioli, Altea Cieno, che domani proverà a ripetersi contro Silvia Dalle Molle, vincitrice della sfida con Ana Maria Dumitru per 6-2 6-1. Avanzano al terzo turno maschile Niccolò Satta, che si è imposto per 6-2 6-0 su Niccolò Mondini, e i romani Alessandro Gallo e Luca Cosimi, che hanno rispettivamente eliminato Tiago Peterhans per 6-0 6-4 e Felix Loward per 6-2 6-4.

Risultati di martedì 25 giugno

2° turno

Tabellone maschile

Niccolò Satta (1, WC) b. Niccolò Mondini 6-2 6-0

Lorenzo Elia (14) b. Federico Dallan (Q) 6-2 6-1

Alessandro Riccardi b. Kasper Jaani (9) 6-3 6-2

Filippo Catalano (6) b. Luca La Palombara 6-4 5-7 6-2

Luca Cosimi (4) b. Felix Loward 6-2 6-4

Pietro Signorini (15) b. Alberto Nicolini 6-2 6-3

Giuseppe Catapane (12) b. Andrea Cogo (Q) 6-1 6-3

Emiliano Bratomi (8) b. Alessandro Leggeri (WC) 6-2 6-0

Mattia Pescosolido (5) b. Matteo Brianza (LL) 6-3 6-4

Mattia Logrippo (10) b. Riccardo Manca (Q) 6-3 6-3

Antonio Di Rubba b. Massimo Ruspaggiari (13) 6-0 6-4

Alex Romano b. Rafael Antonios Gakopoulos 4-6 6-1 6-3

Dennis Ciprian Spircu b. Emanuele De Sanctis (7) 6-2 6-2

Michele Maniglia (11) b. Marcello Longano (Q) 6-0 6-3

Alessandro Gallo (16) b. Tiago Peterhans 6-0 6-4

1° turno

Tabellone femminile

Vladislava Lescinska (1) b. Emma Sereni 6-3 6-1

Viola Cossari b. Bianca Francesconi (Q) 6-3 6-1

Altea Cieno (WC) b. Ginevra Batti 6-4 4-1 ritiro

Silvia Dalle Molle (6) b. Ana Maria Dumitru (Q) 6-2 6-1

Tatiana Vittoria Lippi b. Sara La Noce (3) 1-6 7-5 6-0

Hermione Korpanec Davies b. Jasmine Morici (WC) 6-4 6-3

Aurora Gibellieri (Q) b. Ilaria Ughi (WC) 4-6 6-2 6-3

Alessandro Zotti (LL) b. Christina Amourgianou (7) 6-4 6-2