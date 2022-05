“Giornata indimenticabile”: la data del 26 maggio accende il derby tra Kumbulla e Cana

Il 26 maggio non è una giornata qualunque per chi è appassionato di calcio. La data, fino a pochi giorni fa celebrata dai tifosi biancocelesti per la Coppa Italia vinta nel 2013, sta alimentando un derby a distanza.

La data del 26 maggio

Il triplice fischio con cui Istvan Kovacs ha posto fine alla finale di Conference League è arrivato poco prima delle 23 di mercoledì 25 maggio. Ma la data dei festeggiamenti giallorossi è quella del 26 maggio. Perché è stato attorno alla mezzanotte che i romanisti si sono riversati nelle strade per celebrare il trofeo appena conquistato. E perché è sempre quella la data dei festeggiamenti a Circo Massimo.

Il post di Kumbulla

E così, qualche ora dopo esser sceso dal pullman scoperto, Marash Kumbulla ha postato le sue foto con la coppa ed i festeggiamenti a Circo Massimo e Colosseo. “Mezzo giallo…mezzo rosso. Roma è giallorossa” ha commentato il centrale albanese, che nella sua terra d’origine ha appena vinto la prima edizione di Conference league. Nel rilanciare l’hastag #Romahavinto, Kumbulla ha postato l’emoji della coppa affiancata alla scritta “Giornata indimenticabile”. Una constatazione che non è passata inosservata dalla sponda biancoceleste. Anche perchè arrivata dopo una giornata di sfottò, con i tifosi giallorossi che via social hanno ironizzato sulla data, scrivendo che "Gli abbiamo tolto pure il 26 maggio".

La data della "coppa in faccia"

“Ok fratello mio, tutto bello tutto meritato – ha commentato l’ex calciatore Lorik Cana, rispondendo al proprio connazionale – ma impara che il 26 maggio è il simbolo dell’egemenonia della SS Lazio” ha scritto Cana, che ha vestito la maglia biancoceleste tra il 2011 ed il 2015, quindi anche nell’anno della Coppia Italia vinta dai biancocelesti, il 26 maggio, proprio ai danni della Roma. Il campionato di serie A e tutte le competizioni calcistiche, in questo momento, sono terminate. Ma il derby continua.