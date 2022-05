Kickboxing, Marino è una fucina di campioni: vinti tre ori ai campionati italiani

Tre ori ai campionati italiani di Kickboxing vanno ad altrettanti atleti di Marino. Il comune dei Castelli romani si conferma così fucina di talenti che, dopo aver conquistato domenica 22 maggio a Iesolo i Campionati Italiani di kickboxing nelle specialità Point Fighting e Light Contact, possono ora prepararsi ad un'altra grande sfida: gli europei.

In previsione dell'appuntamento del prossimo novembre in Turchia, i tre marinesi doc Federica Trovalusci, classe 1997, Alessandro Schiaffini, che a giugno compirà ventisei anni, e il ventitreenne Gabriele Oliva possono godersi qualche giorno di riposo. “E’ stata un’esperienza davvero unica” ha spiegato Federica Trovalusci che, nella stessa giornata ha portato a casa ben tre medaglie d’oro: una per la specialità point fighting, una per light contact e una, ottenuta insieme a Gabriele, nella gara a squadre svoltasi subito dopo le categorie singole.

.“La cosa che mi rende più orgogliosa ed emozionata” ha aggiunto “è aver visto vincere la medaglia d’oro alla mia piccola allieva Emma Canale, di soli undici anni, che ha partecipato ai campionati nella categoria -37 Kg. Un ringraziamento particolare va al mio allenatore Roberto Capogna che come sempre mi è stato vicino e mi ha trasmesso l’amore anche per l’insegnamento”.

La plurimedagliata Trovalusci è infatti maestra di kickboxing sia a Marino Centro che a Santa Maria delle Mole ed è particolarmente felice perché ora anche Emma Canale parteciperà ai prossimi campionati italiani.

“Dopo due anni, durante i quali ci siamo allenati senza stimoli a causa del covid, ora ci sentiamo pronti per affrontare nuove sfide” ha dichiarato Gabriele Oliva “come quella che io e Federica vivremo tra breve nella gara open della Coppa del Mondo in Ungheria”. “In totale” precisa il ventitreenne “questa è la mia undicesima medaglia d’oro”. Gabriele frequenta anche il primo anno della facoltà di ingegneria informatica a Roma.

“Gabriele e Federica facevano parte della nazionale già da molti anni e ora vincere questo oro a Iesolo mi ha dato la possibilità di unirmi alla squadra” dha commentato Alessandro Schiaffini. “E’ stato molto emozionante, ora siamo tutti e tre nello stesso team dei 'Red Devils'. Dopo il lavoro nella carrozzeria del papà a Marino, Alessandro corre in palestra dagli stessi maestri con cui si allena dall’età di quattordici anni, Roberto Capogna e sua moglie Barbara Ciciliani, entrambi coach anche di Federica e Gabriele.

“Le vittorie nello sport non sono mai scontate anche se questi campioni ci stanno abituando a tanti successi – ha sottolineato il vicesindaco ed assessore allo sport Sabrina Minucci – Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi a cui auguriamo un trionfo anche in nazionale alle prossime competizioni, noi saremo qui pronti a festeggiare insieme”.