Gaia Massimetti sul tetto del mondo: è di Casal Bertone la nuova medaglia d’oro di Judo

Gaia Massimetti è sul tetto del mondo. Sono bastati 90 secondi, giovedì 25 agosto, per chiudere la pratica con la temuta atleta uzbeca Sugdiyona Rafkatova e, quindi per salire sul gradino più alto del podio. Perché è quello il posto che si addice alla nuova campionessa del mondo under 18, nella categoria dei 52 chili.

“È stata una giornata bellissima” si legge sul sito della Fijkam, la federazione italiana che ha raccolto le parole a caldo dell’atleta azzurra - l’emozione che ho provato è stata davvero grande, ma sono riuscita a gestirla bene e a dare il massimo: sembra incredibile anche a me, ma oggi mi veniva tutto al momento giusto e la medaglia più preziosa è arrivata. Dedico questa medaglia al mio coach Gianluca, ai miei compagni di palestra che mi hanno aiutato per preparare al meglio questa gara e alla mia famiglia che è sempre al mio fianco”.

Il coach e le compagne di allenamenti, nella palestra Fitness Club Nuova Florida di Casal Bertone, sono già pronti ad accogliere il ritorno di Gaia a braccia aperte. “Lei è davvero bravissima, una perfezionista – spiega Alessia Ritieni, judoka 24enne che con Gaia condivide l’impegno in palestra – io la conosco da una decina di anni, praticamente da quando è arrivata ed era una bambina. E posso confermare che è fortissima”.

Ad iniziare al Judo la nuova medaglia d’oro italiana è stato il maestro Gianluca Ferro. “Gaia è una ragazza molto determinata, votata al sacrificio. Si allena con me tre ore al giorno, divisi tra preparazione atletica e sessione di judo – ha spiegato il coach – non ha mai un problema a scuola e quest’anno affronterà il quarto superiore. Vorrei sottolineare che un risultato del genere, in Italia, l’hanno finora ottenuto sette otto judoka, non credo di più. Quindi possiamo ritenerci davvero orgogliosi”. E come loro lo possono essere Marco e Grazia, i genitori di Gaia,il fratello Marco e tutto il quartiere di Casal Bertone che può vantare, oggi, una medaglia d’oro mondiale a soli 17 anni. Niente male.