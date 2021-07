Roma, Mourinho sbarca nella Capitale: è lo Special day

L'attesa è finita. José Mourinho, nuovo allenatore della Roma, arriva nella Capitale. Lo Special One atterrerà oggi alle 14 all'aeroporto di Ciampino con un volo privato dal Portogallo. L'ex tecnico, tra le altre di Porto, Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United e Tottenham, andrà subito a Trigoria. Lo Special One è stato qualche settimana era a Setubal ma, per motivi personali e di fiscalità, è dovuto volare un paio di volte a Londra, e per questo motivo dovrà osservare i 5 giorni di quarantena.

La presentazione ufficiale, quindi, slitterà alla prossima settimana. Difficile infatti che arrivi un ok in extremis. L'intenzione della Roma è quella di non nascondere Mourinho ai tifosi che non vedono l'ora di vederlo. Il club non vuole perdersi l'evento più mediatico da quando Francesco Totti ha smesso di vestire la maglia della Roma.

C'è però l'incognita tifosi. Non è escluso, infatti, che in molti si potrebbero ritrovare (e assembrare) a Ciampino e a Trigoria. Per motivi di sicurezza, è probabile che il club voglia evitare un "abbraccio" con il tecnico, che potrebbe salutare i romanisti dalla terrazza del Fulvio Bernardini. Nel frattempo lo Special day è iniziato questa mattina, con un video messaggio di Muo: "Tifosi della Roma, sto arrivando". I tifosi già sognano in grande, dalle coppe dallo Scudetto.