La Nazionale torna a Roma e allo Stadio Olimpico

Dopo Euro 2020, L'Italia campione d'Europa a novembre tornerà a giocare a Roma e calcare lo Stadio Olimpico per le qualificazioni a Qatar 2022

Roma e lo Stadio Olimpico si preparano a riaccogliere la Nazionale italiana per le qualificazioni al mondiali in Qatar.

L'Italia torna a Roma

Dopo il successo di Euro 2020, l’Italia scenderà ancora in campo il 12 novembre contro la Svizzera allo Stadio Olimpico, nella partita valida per le qualificazioni al mondiale in Qatar nel 2022.

All’appuntamento la Nazionale campione d’Europa, arriverà carica e con la convinzione di poter far bene anche al mondiale. Inoltre Mancini per la sfida contro gli elvetici potrebbe ritrovare alcuni grandi assenti ad Euro 2020, come i romanisti Lorenzo Pellegrini e Niccolò Zaniolo, i cui infortuni sembrano ormai alle spalle.

Roma, l’Olimpico ed Euro 2020

Roma e lo Stadio Olimpico sono stati assolutamente protagonisti dell’Europeo itineranto concluso con la vittoria Azzurra. La Capitale ha accolto più di 100mila persone nella Fan Zone più grande d’Europa, e con le sue tantissime attività ha dato modo ai tifosi e cittadini di godersi lo spettacolo dell’Europeo.

Lo Stadio Olimpico di Roma invece ha ospitato le tre partite del girone dell’Italia contro Turchia, Gallese e proprio contro la Svizzera, e il quarto di finale fra Inghilterra e Ucraina.

L’Italia giocherà all’Olimpico, lo stadio che più di tutti ha ospitato la Nazionale, la sua 63° partita. Nei precedenti 62 incontri l’Italia conta: 38 vittorie, 17 pareggi e 7 sconfitte.