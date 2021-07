Italia campione d'Europa, marea Azzurra a Roma: bagno di folla per la sfilata con il pullman scoperto

Una marea Azzurra ha invaso Roma. Dopo i caroselli al termine della vittoria dell'Europeo, l'arrivo a Fiumicino della coppa con i giocatori al seguito, l'incontro con Mattarella al Quirinale e a Palazzo Chigi con Draghi, la Nazionale si è presa la Capitale con un fuori programma: la sfilata con il pullman scoperto.

"Abbiamo vinto la trattativa, lo dovevamo ai tifosi se siamo arrivati fin qui lo dobbiamo anche al loro sostegno", ha spiegato ai cronisti Leonardo Bonucci prima di salire. Da via del Corso a Piazza Venezia prima del rientro all'Hotel Parco dei Principi. Una marea Azzurra con tifosi appiccicati, assembrati e senza mascherine in una scena tipica di quanto accadeva - dopo una vittoria sportia - prima dell'era Covid.

"It's coming Rome, It's coming Rome" e "Notti Magiche". Hanno cantato gli Azzurri con le migliaia di tifosi in festa. Tra i protagonisti al megafono ad incitare la folla, Leo Bonucci, Federico Bernaschi, Lorenzo Insigne, Salvatore Sirigu e Ciro Immobile. Il percorso del pullman ha seguito uno schema preciso ma si è bloccato più volte per il fiume umano presente: via del Corso, piazza Venezia (giro), via Quattro Novembre, largo Magnanapoli, via del Tritone, piazza Barberini, via Veneto, piazza Brasile, via Pinciana e rientro nell'albergo come si vede anche nel filmato diffuso dall'account ufficiale degli Azzurri.