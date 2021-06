Euro 2020, Italia-Austria boom di prenotazione per l'Uefa Festival. Ecco come fare

In vista dell'ottavo di finale di Italia-Austria è previsto un boom di prenotazioni per assistere alle partite sui maxischermi. Ecco come prenotare

Per la partita Italia-Austria di sabato 25 giugno si registra un gran numero di partecipazione per l'Uefa Festival.

Il match, oltre che in Piazza del Popolo, sarà visibile anche sul maxischermo in via dei Fori Imperiali. Per gli incontri finora disputati dagli Azzurri si è sempre registrato il tutto esaurito. Durante i giorni delle 3 partite, l’Uefa Festival ha accolto un totale di 19.050 persone, raggiungendo il picco il 20 giugno in occasione di Italia-Galles con 7.224 presenze tra cittadini e turisti.

Continuano a riscuotere successo anche gli eventi musicali programmati in Piazza del Popolo. Giovedì 24 tutto esaurito per il concerto di Annalisa, dopo che il 20 giugno sullo stesso palco era già salita Irene Grandi.

Dall’inizio dell’Uefa Festival, oltre 40mila persone sono entrate nelle strutture della Fan Zone, nei campi da calcetto, teqball, biliardino, all’interno delle aree gioco dedicate ai bambini e nei punti ristoro.

Come prenotarsi

Il pubblico può prenotare il proprio posto presso i 2 maxischermi di Piazza del Popolo e presso il maxischermo in via dei Fori Imperiali a partire da mezzanotte sul sito euro2020roma.com Giornalisti, fotografi e operatori interessati a partecipare sono invitati a effettuare l'accredito sul sito euro2020roma.com, compilando l'apposito modulo nella sezione 'press'.