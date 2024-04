Orange Futbolclub sgomberato: cosa succede adesso ai tesserati

Le pattuglie della polizia locale sono giunte di buon’ora in via degli Olimpionici. L’arrivo dei vigili e l’apposizione dei nastri gialli all’ingresso dell’Orange Futbolclub, hanno contribuito a scrivere la parola fine ad una vicenda che si era protratta per un decennio.

L'impianto sgomberato

Il circolo sportivo di proprietà comunale, è stato messo a bando con l'obiettivo di stipulare una concessione di 15 anni. Questa è stata la decisione del Campidoglio che ha già provveduto a pubblicare online la relativa gara. L’operatore che se lo aggiudicherà avrà a disposizione un patrimonio dotato di 3 campi da padel, 2 da calcio a 8, 3 campi da calcetto, una palestra, un bar ed un ristorante. L’amministrazione punta a darli in concessione per 120mila euro all’anno.

Il messaggio agli iscritti ed ai lavoratori

Cosa succederà adesso agli iscritti? “Vorrei tranquillizzare l’utenza, le ragazze ed i ragazzi che in quel centro sportivo fanno sport. Non chiuderà – ha dichiarato Alessandro Onorato, l’assessore capitolino allo sport, nell'annunciare la ripresa in possesso del complesso – garantiremo la continuità direttamente con il comune di Roma”. Stessa comunicazione è stata rivolta a chi lavora nell’impianto.

L'assemblea pubblica annunciata dal Campidoglio

Significa che da domani i tesserati potranno tornare a frequentare palestra e campi da calciotto? Non è chiaro. Non è chiaro neppure come garantire la continuità lavorativa a quanti avevano dei contratti con la società, morosa, e decaduta. L’assessorato ha però precisato, qualche ora dopo l’annuncio diffuso sui canali social, che giovedì 2 maggio sarà organizzata un’assemblea pubblica per discutere di questi aspetti.

"Ho convocato in Campidoglio un incontro a cui ho invitato una delegazione di utenti, famiglie e realtà lavorative che hanno la subconcessione all’Orange Futbolclub, che questa mattina ho rassicurato al telefono - ha dichiarato Onorato - Farò chiarezza sulla situazione e sui prossimi passi, ribadendo la volontà di garantire la continuità dell’attività sportiva e sociale nell’impianto. Potevamo aspettare la riassegnazione della nuova concessione attraverso il bando pubblico, che è già online da lunedì sera, ma non vogliamo perdere tempo".

Il prossimo subentro di Zetèma

In attesa che siano formalizzate le richieste di concessione, ci sono degli adempimenti da rispettare. Ora infatti passeranno 30 giorni di tempi tecnici previsti per consentire ai legittimi proprietari di concludere inventario e riprendere le proprie cose. Passato quel mese, in attesa della nuova concessione, sarà Zetèma a doversi occupare di far rispettare le promesse fatte dall’assessore, mantenendo il centro in funzione.