Zverev vince gli Internazionali di tennis d'Italia 2024

Zverev vince l'edizione numero 81 degli Internazionali d'Italia. Il tedesco bissa il successo del 2017 battendo in finale il cileno Jarry in quasi un'ora e 40 minuti col punteggio di 6-4, 7-5.

La finale del Foro Italico inizia e finisce sui binari indirizzati dal tedesco numero 5 del ranking. Il tennista di Amburgo è pressochè perfetto al servizio (chiude il primo set senza cedere un punto con la prima) e non commette errori, nè concede regali al suo avversario. Zverev gioca un match (non spettacolare) di contenimento, non affonda e non va a rete e si limità a colpire negli scambi e scartando i doni di Jarry mai arrivato così lontano in un Master 1000. Il sudamericano annulla due match point nel decimo game del secondo set, diventano tre i punti della vittoria annullati dal Jarry ma non bastano ad evitare la sconfitta.

Per Zverev è il secondo titolo a Roma dopo il 2017 quando in finale ebbe la meglio su Djokovic.