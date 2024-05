Zverev contro Tabilo: il percorso dei primi semifinalisti degli Internazionali

Nel primo pomeriggio di venerdì 17 maggio scenderanno sulla terra del Foro Italico Alejandro Tabilo e Alexander Zverev per la prima semifinale del singolare maschile degli Internazionali di tennis d’Italia. Da una parte la sorpresa del torneo, dall’altro il campione che sa come si vince al Foro Italico.

Il percorso di Tabilo

Tabilo (classe 1997) è la grande sorpresa dell’81esima edizione degli Internazionali d’Italia. Il percorso del cileno si è illuminato ai sedicesimi di finale quando ha eliminato Novak Djokovic. Il sudamericano, numero 38 del ranking (da aggiornare e che adesso lo proietta nella top 20), arrivava alla sfida contro il numero 1 dopo aver eliminato con facilità Hanfamman nel turno precedente (6-3, 7-6) e contro il serbo era più che sfavorito. Il campo perà ha ribaltato i pronostici. Tabillo come un martello pneumatico ha affondato Djokovic (6-2, 6-3) tanto da far piovere i fischi del Campo Centrale verso il numero 1 del tennis mondiale. Una prova straordinaria di Tabilo che si è ripetuto nel turno successivo contro Khachanov in un match più equilibrato (7-6, 7-6). Ai quarti la sfida con un’altra sorpresa, il cinese Zhang col cileno uscito vincitore 6-3, 6-4. Tabilo non è andato mai a giocarsi la partita al tie-break, mostrando una forma clamorosa e un feeling speciale sulla terra rossa di Roma conquistando il pubblico romano. Con le sue Tabilo ha riportato in semifinale a Roma il Cile, cosa che non succedeva da 15 anni quando a questo punto del torneo arrivò Fernando Gonzalez.

Il percorso di Zverev

Zverev è la certezza degli Internazionali. Il tennista tedesco è l’unico big rimasto in corsa nel torneo del Foro Italico non deludendo le aspettative e il pubblico romano. Il numero 5 al mondo in campo dai 32esimi ha superato agilmente Vukic 6-0, 6-4 prima di dare spettacolo con l’italiano Darderi. La sfida vedeva il pubblico dalla parte dell’azzurro ma il tedesco non ha tremato e dopo un primo set complicato vinto 7-6, ha dilagato nella seconda frazione (6-2) eliminando il beniamino di casa. Gestione e pochi patemi agli ottavi e ai quarti dove Zverev ha superato rispettivamente Borges (6-2, 7-5) e Fritz (6-4, 6-3). Zverev cerca il suo secondo successo a Roma dopo quello del 2017 quando superò in finale Djokovic.

La sfida fra Zverev e Tabillo vede il tedesco favorito, almeno dai bookmakers, mentre si divide il pubblico fra il tifo al campione tedesco e alla sorpresa cilena che ha trascinato gli appassionati da underdog.