Zverev è il primo finalista degli Internazionali d'Italia

È Zverev il primo finalista dell'81esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il tennista tedesco infatti ha vinto la sua semifinale contro Tabilo e torna a gicoare l'atto finale del torneo che ha vinto nel 2017.

Il tedesco ha messo la parola fine alla straordinaria cavalcata di Tabilo. Il cileno che fra gli altri aveva eliminato Djokovic arrivava al match da underdog e ha messo in difficoltà anche il numero 5 del ranking. Infatti il sudamericano ha dominato il primo set portandoselo a casa sul risultato di 6-1. Zverev dopo i tanti errori e quando la stella di Tabilo sembrava splendere ancora mettendo ko un altro big, si riprende da campione nella seconda frazione. Avvincente seconda frazione di gioco che si conclude al tie-break. Zverev protesta con l'arbitro per un punto assegnato a Tabilo e viene beccato dal pubblico, poi assesta dei servizi importanti e dei colpi da prima della classe prendendosi la standing ovation del Campo Centrale a vittoria del set. Tabilo pian piano col passare del tempo cede fisicamente e di conseguenza cala di lucidità. Il terzo set è una prova di forza del destro di Amburgo che affonda l'avversario fisicamente. Il cileno alza bandiera bianca, subisce tutti i colpi del tedesco che vince e si prende la finale.

