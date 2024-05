Tommy Paul "laziale fracico": il messaggio del tennista che fa impazzire i tifosi della Lazio

Fra le tante sorprese che stanno regalando gli Internazionali d’Italia c’è l’eliminazione di Medvedev. Il campione in carica è uscito dal torneo del Foro Italico per mano dell’americano Tammy Paul. Lo statunitense sta conquistando gli appassionati del tennis e del calcio non nascondendo la sua passione per la Lazio.

Dopo un’ora e 14 minuti, in due set Paul ha superato Medvedev. Applausi per l’impresa dell’americano che nel post partita si è fermato con alcuni tifosi a firmare autografi e festeggiare la vittoria. Fra questi alcuni tifosi della Lazio con una bandiera che lo invitano in Curva Nord. “Forza Lazio” scrive il tennista sulla bandiera del club biancoceleste.

“Come si dice laziale fracico in inglese?” – è il messaggio social lanciato dai canali degli Internazionali, condiviso dalla Lazio che ha fatto impazzire i tifosi laziali.

Una fede calcistica da parte di Paul che già era diventata conosciuta quando il tennista è andato all’Olimpico per seguire la partita fra Lazio e l’Empoli, giornata in cui il club biancoceleste ha celebrato i 50 anni della vittoria del primo scudetto.