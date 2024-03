Gli Internazionali d'Italia trasmessi in chiaro sulla Rai

Dal lunedì 6 a domenica 19 maggio torna al Roma lo spettacolo del Tennis con gli Internazionali d’Italia. La grande novità gli appassionati della racchetta sarà la visione in chiaro, sulla Rai, di diversi incontri in programma.

Gli Internazionali di Roma sbarcano sulla rete nazionale e in chiaro. La Rai ha infatti ha acquistato il diritto di trasmettere alcuni match sulla terra battuta del Foro Italico. Nello specifico saranno trasmessi in chiaro undici partite di singolo maschile, più una, ancora da decidere, fra la finale singolare femminile, quella del doppio maschile o doppio femminile.

Gli amanti di questo sport potranno seguire così Sinner e tutti gli atleti azzurri sulla televisione pubblica grazie all’accordo (più ampio ed esteso anche per il calcio dell’Europa League), valido anche per l’edizione 2025 degli Internazionali di Tennis, fra Rai e Sky. I match saranno trasmessi in simulcast anche con Sky e Now con diritti multipiattaforma.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo”– hanno ammesso l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi – “che garantirà alla più ampia platea possibile di fruire di due grandi momenti di sport, che vedranno protagonisti squadre e atleti italiani. Uefa Europa League e Internazionali Bnl d’Italia vanno infatti ad aggiungersi ad una programmazione sportiva che comprende anche i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, gli Europei di calcio e di atletica, il Giro d’Italia e il Tour de France".