VIDEO | A Fontana di Trevi la nascita degli Internazionali di tennis. Nel cuore di Roma il sorteggio dei tabelloni

L’estrazione delle teste di serie, prima del femminile e poi del maschile, per poi lasciare al computer il compito di completare il tabellone centrale. Tanti i curiosi alla cerimonia organizzata a Fontana di Trevi, uno dei simbolo di Roma nel mondo che nella mattinata di oggi, lunedì 6 maggio, diventa vetrina per i tennis mondiale.

Ancora nell’aria l’amarezza per l’infortunio di Jannik Sinner - il più atteso per l’edizione dei record per numero di biglietti venduti - sono molti i campioni che si scontreranno al Foro Italico a partire già da domani, martedì 7 maggio. Rafa Nadal è tra questi. “L’anno scorso qui ho fatto una delle partite più belle della mia carriera - dice Holger Rune, numero 12 nel ranking mondiale, ricordando il match contro Novak Djokovic -. Per me è sempre meraviglioso poter tornare a Roma”.

“Cresce l’entusiamo e il tifo in Italia sicuramente grazie anche ai risultati degli ultimi tempi - spiega invece Flavio Cobolli, tennista romano -. Per noi Jannik è un esempio da seguire, e combatteremo sul campo”. Per Elina Svitolina, due volte campionessa a Roma, la Città Eterna ha un posto speciale: “Adoro passeggiare per questa città e il suo cibo - dice la tennista -. Sono rientrata in campo dopo aver avuto un bambino e sono molte le atlete che riescono a farlo. Ma tutte le donne dovrebbe poter avere questa opportunità”.

Presente, insieme al direttore del torneo, Paolo Lorenzi, anche l'assessore allo Sport, Turismo e Grandi eventi, Alessandro Onorato: "Dalla conferenza stampa al Colosseo fino al campo in terra rossa a piazza del Popolo passando per il sorteggio a Fontana di Trevi. Il binomio Internazionali di Tennis e Roma è sempre più spettacolare. Mai come quest'anno il torneo coinvolge la città".