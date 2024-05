Internazionali d'Italia: il tabellone del torneo singolare maschile

Col sorteggio a Fontana di Trevi prende forma il tabellone principale del singolo maschile degli Internazionali d’Italia dove mancheranno per infortunio sia Sinner che Alcaraz, rispettivamente secondo e terzo tennista nella classifica ATP.

L’uomo più atteso è ovviamente Novak Djokovic. Il fenomeno serbo, numero uno del ranking scenderà in campo a partire dal secondo turno (sfida a uno fra Safiullin o un qualificato) e dalla sua parte del tabellone potrebbe trovare già ai quarti Zverev. Medvedev, campione in carica a Roma, si trova nella parte bassa nel lato di Rublev (sesto nel ranking).

Potenziali quarti di finale metterebbero in scena le seguenti sfide:

Djokovic-Ruud

Dimitrov-Zverev

Rublev-Tsitsipas

Hurkacz o Nadal-Medvedev.

Musetti unico testa di serie degli italiani scenderà in campo dal secondo turno in cui affronterà uno fra Eubanks e il vincitore delle qualificazioni. Per Berrettini derby con Napolitano.

Attesa per Rafa Nadal, il tennista più vincente a Roma che scenderà in campo contro un qualificato per poi affrontare con probabilità Hurkacz.