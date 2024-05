Singolare femminile, il tabellone delle italiane agli Internazionali di tennis di Roma

I sorteggi a Fontana di Trevi per il main draw del singolare femminile degli Internazionali hanno riguardato ben undici azzure. Accoppiamenti interessanti nel primo turno per le italiane impegnate sul campo rosso del Foro Italico.

Le tenniste italiane a Roma

A trainare le azzurre nella Capitale è Jasmine Paolini. La toscana classe 1996 è la numero 12 del ranking WTP, prima fra le italiane e le aspettative su di lei sono molto alte. Lei è inserita nel lato di Rybakina.

Seguono Lucia Bronzetti (n.49), Elisabetta Cocciaretto, n.56 WTA e Martina Trevisan numero 87 del ranking. Presente anche Lucrezia Stefanini (n.179), Lisa Pigato (318). Immancabile Sara Errani classe ’87, veterana del tennis azzurro e finalista al Foro Italico nel 2014 sconfitta nella finalissima da Serena Williams. Le wild card per questa edizione sono Giorgia Pedone, Nuria Brancaccio, Federica Di Sarra e Vittoria Paganetti.

Gli incontri delle italiane

Paolini testa di serie e inserita nella parte basse del tabellone, scenderà in campo dal secondo turno. Per la migliore delle italiane sfida fra la vincente del match fra Sherif e Martic. Equilibrato si presenta l’incontro fra Bronzetti e l’americana Kenin (58), con la statunitense che ha vinto l’unico precedente. Altra sfida fra Italia e Usa nel match fra Pigato e Rogers. Complicata la sfida che attende Brancaccio che dovrà vedersela con la ceca numero 36 Siniakova. Tutto da vivere la sfida fra Trevisani e Putintseva uscita ai quarti di Madrid dove ha tenuto testa a Rybakina. Per Sara Errani duello con la 22enne Amanda Anisimova. Giorgia Pedone, Di Sarra, Cocciaretto attendono di conoscere la sua avversaria. Come nel maschile anche nel femminile ci sarà subito un derby: incroceranno le racchette infatti Paganetti e Stefanini nel primo confronto fra le due.

Queste le sfide delle tenniste italiane: