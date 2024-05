Swiatek vince gli Internazionali di tennis: è lei la regina di Roma

Iga Swiatek ha vinto il singolare femmnile degli Internazionali d'Italia. La tennista polacca numero uno al mondo ha confermato il suo status battendo in finale Sabalenka, numero due del ranking, col punteggio di 6-2, 6-3.

La finale del main draw femminile dura poco meno di un'ora e mezza. Match a senso unico con al regiona del tennis che non concede le briciole all'avversaria. Subito break nel terzo game per Swiatek che poi accumula sempre più vantaggio sfruttando gli errori in servizio, e non solo della biellorussa. Sabalenka parte bene nella seconda frazione e ottiene diverse occasioni per riaprire l'incontro ma le spreca tutte. Allora in pochi colpi Swiatek ribalta il secondo set sprecando il primo match point, non il secondo.

Swiatek vince così per la terza volta, negli ultimi quattro anni dopo il 2021 e il 2022, gli Internazionali d'Italia. La polacca non solo consolida la sua posizione ma aumenta ad un parziale di 8-3 le vittorie contro la seconda del ranking.