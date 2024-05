Fischi durante la partita: Sofia Kenin insulta il pubblico del Foro Italico

Agli Internazionali d'Italia Sofia Kenin (vincitrice dell'Australia Open 2020) ha vinto la sua partita contro l'italiana Lucia Bronzetti (6-3, 6-2). La 25enne americana che nel secondo round affronterà Jabeur, è stata protagonista di insulti e lamentale verso il pubblico e il giudice di sedia dell'incontro. Il motivo? Le discussioni sull'interruzione della gara causa pioggia e i conseguenti fischi piovuti dagli spalti.

Ad inizio partita Kenin parte male prima di recuperare 3-3. Durante il set l'americana è anche scivolata e ha chiesto all'arbitro (Juan Zhang) di sospendere il match poichè il campo era reso troppo scivoloso dalla pioggia e dunque pericoloso. Per il direttore di gara non c'èra pericolo, ha spiegato alle due tenniste che si poteva proseguire facendo scoppiare di rabbia Kenin. Da qui sono partiti i fischi del pubblico che non ha gradito il comportamento della tennista n.42 del ranking e hanno iniziato a fischiare. L'americana allora si è scagliata contro i tifosi italiani inziando ad insultarli.

Aria testa calmata dal maltempo che ha costretto in quel momento agli ufficiali di gara a sospendere l'incontro poi vinto dall'americana.

Sonya Kenin cussing out the officials in Rome for making her play after she claimed the court was too wet to be safe.



